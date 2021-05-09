فيديو مؤلم: مقدسية تُضرب من جندي "إسرائيلي" وتصرخ فهل من مجيب؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:51 م
09 مايو 2021
جندي اسرائيلي يسحل مقدسية في مشهد مؤلم.PNG
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تداول نشطاء فلسطينيون اليوم الأحد مقطع فيديو لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة في مشهد مؤلم استفز أحرار فلسطين والعالم أجمع.

وظهر في مقطع الفيديو جندي "إسرائيلي" يقوم بشد الفتاة الفلسطينية المحجبة من شعرها ليسقطها على الأرض ويهجم عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي لاعتقالها.

"صرخات الفتاة" دوت في أرجاء مدينة القدس وفي فلسطين عامة ولا يزال صداها يجوب العالم أملًا بتحرك شعبي عربي لإنقاذ المقدسيات من المحتل الغاصب.

وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقدسيين بعد اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى والصائمين في حي الشيخ جراح.

 

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