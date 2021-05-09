الصحة: 7 وفيات و314 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات، و314 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و810 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 وفيات في الضفة: "سلفيت 1، ضواحي القدس 1، جنين 1"، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 8، طولكرم 22، جنين 29، طوباس 6، نابلس 61، الخليل 12، أريحا والأغوار 2، رام الله والبيرة 26، بيت لحم 5، سلفيت 1، وقطاع غزة 142.

وأشارت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 30، طولكرم 140، جنين 252، طوباس 16، نابلس 183، الخليل 29، أريحا والأغوار 2، رام الله والبيرة 48، بيت لحم 13، سلفيت 4، ضواحي القدس 1". قطاع غزة 102.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبينت الكيلة إلى وجود 80 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 184 مريضا.

كما نوهت ان عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 266611 بينهم 193792 تلقوا الجرعتين من اللقاح.