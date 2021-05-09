"التحذير الأخير" لقائد أركان كتائب القسام "محمد الضيف"

عُلقت صورة على مفترق السرايا وسط مدينة غزة ظهر اليوم الأحد 9-5-2021 نشرتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس بعنوان "التحذير الأخير".

وحملت الصورة رسالة أخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن الاعتداءات والهجمات الإرهابية ضد المقدسيين وطردهم من منازلهم خاصة في منطقة حي الشيخ جراح.

وجاء في الرسالة: "إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليا".

وتشهد منطقة حي الشيخ جراح مواجهات يومية بين المقدسيين والمستوطنين المتطرفين بحماية شرطة الاحتلال حيث يُصاب العشرات من المقدسيين بالرصاص المطاطي والاختناق الشديد.