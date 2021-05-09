هل يجوز دفع الزكاة لمستحقيها من غير الأصول والفروع؟

أكد د. محمد الفرا أستاذ الفقه والأصول في الجامعة الإسلامية بغزة، اليوم الاحد، أنه يجوز دفع الزكاة لمستحقيها من غير الأصول والفروع.

وقال الفرا: إنه "يجوز دفع الزكاة لمستحقيها من غير الأصول والفروع، وهو الاخوة والاخوات والاعمام والعمات، والاخوال والخالات، وفروعهم".

وأضاف الفرا، أن دفع الزكاة لهم أولى؛ لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة.

وكانت دار الإفتاء الفلسطينية، قد المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام 2021 بـ 9 شواكل، فيما قدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.