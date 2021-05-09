صحة غزة تسجل 4 حالات وفاة و142 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاحد، تسجيل أربعة حالات وفاة و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 102 حالة جديدة من المصابين، بعد اجراء 490 فحص مخبري، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة بغزة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي تراكمي للمصابين بلغ 104527 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 7345 حالة والمتعافين 96232 حالة.

وبلغ اجمالي الوفيات بالفيروس 950 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، فيما وصل اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 206 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 162 حالة.

وبشأن التطعيمات، فقد وصل اجمالي الجرعات إلى قطاع غزة:110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38168 شخص.