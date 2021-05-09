هل سقط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي؟

أكد أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الاحد، أن البيانات توضح الصاروخ الصيني غير المنضبط "لونج مارش 5" في الغلاف الجوي، قد سقط في المحيط الهندي في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرون دقيقه صباحا بالتوقيت المحلى للقاهرة من يوم 9 مايو 2021

وأوضح أنها من المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة.

من جهته، أعلن التلفزيون الرسمي الصيني أن الصاروخ الفضائي "لونج مارش 5" دخل فجر اليوم الغلاف الجوي للأرض وتفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وبين التلفزيون الصيني ان بقايا الصاروخ سقط في المحيط الهندي، موضحاً أن الإحداثيات أشارت إلى منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا.