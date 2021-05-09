التنمية الاجتماعية : صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غدا الاثنين والمبلغ موحد للجميع

أكد لؤي المدهون مفوض وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة اليوم الاحد 9/5/2021 ، انه قد تقرر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غدا الاثنين في قطاع غزة والضفة المحتلة بقيمة 750 شيقل للجميع .
وقال المدهون خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، انه سيتم الصرف للجميع بنفس المبلغ بعد الإجتماع بوزارة المالية .
وبين ان الصرف سيستمر ليومين غدا الاثنين والثلاثاء بالتنسيق مع وزارة المالية ليتسنى للجميع تلقي المبلغ قبل بدء اجازة عيد الفطر السعيد .
وأوضح ما سيتم صرفه سيكون جزء من قيمة المبلغ الذي يتلقاه المواطن وسيتم اتمام باقي المبلغ في حال توفر الاموال .
ويشار الى تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لخمسة شهور أثر بشكل كبير على الأسر الفقيرة والاشد فقراً .