التنمية الاجتماعية : صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غدا الاثنين والمبلغ موحد للجميع

أكد لؤي المدهون مفوض وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة اليوم الاحد 9/5/2021 ، انه قد تقرر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غدا الاثنين في قطاع غزة والضفة المحتلة بقيمة 750 شيقل للجميع .

وقال المدهون خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، انه سيتم الصرف للجميع بنفس المبلغ بعد الإجتماع بوزارة المالية .

وبين ان الصرف سيستمر ليومين غدا الاثنين والثلاثاء بالتنسيق مع وزارة المالية ليتسنى للجميع تلقي المبلغ قبل بدء اجازة عيد الفطر السعيد .

وأوضح ما سيتم صرفه سيكون جزء من قيمة المبلغ الذي يتلقاه المواطن وسيتم اتمام باقي المبلغ في حال توفر الاموال .

ويشار الى تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لخمسة شهور أثر بشكل كبير على الأسر الفقيرة والاشد فقراً .