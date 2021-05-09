ارتفاع أسعار الذهب في العالم لأكثر من 1%

أفادت وسائل إعلام عالمية، اليوم الاحد، بارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي خلال هذه الفترة.

وارتفعت أسعار الذهب لأكثر من 1% بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل/نيسان سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة، وفق شبكة سي إن بي سي الامريكية.

وأوضحت أن السعر الفوري للذهب ارتفع بنحو 0.84% إلى 1830.41 دولار للأونصة وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، مشيرةً إلى أنه هو أفضل أداء له منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

عقود الذهب الأمريكية صعدت الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

وبيّنت شبكة "سي إن بي سي"، الوظائف غير الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فحسب في أبريل وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.

وهبط البلاديوم 0.7% إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع، فيما ارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8%، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1250.48 دولارا للأونصة.

وتقع اقتصاديون، أن يشهد سعر الذهب عالميا قفزات غير عادية خلال التعاملات نتيجة زيادة الإصابات بفيروس كورونا بالإضافة إلى هبوط سعر الدولار.