وفاة إعلامي رياضي سعودي بسكتة قلبية مفاجئة

توفي الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري مساء امس السبت وذلك بعد أن اختتم الجمعة آخر حلقة شارك فيها من برنامج "الدوري مع وليد" وعلق على فوز الهلال أمام الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة "الرياض الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على حسابه في "تويتر" عادل التويجري الذي توفي نتيجة سكتة قلبية عن عمر يناهز 40 عاما، ".

وأثار خبر وفاته حزن وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا له وسما بعنوان "عادل التويجري" عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وصدمتهم بالخبر.

وعمل ناقدا رياضيا في برنامج "أكشن يا دوري"، وترأس المركز الإعلامي لرالي حائل، بالإضافة لكونه عضوا في مجلس إدارة نادي الهلال السعودي.

وكتب التويجري في العديد من الصحف مثل صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية.