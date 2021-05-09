أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 9/5/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:24 ص
09 مايو 2021
سعر الذهب اليوم في فلسطين
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يهتم المواطنون في فلسطين بأسعار الذهب ، الذي يشهد ارتفاعاً عالمياً في ظل التدهور أسعار الدولار الامريكي وانخفاضه بشكل كبير .

وجاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 9/5/2021 على النحو التالي :

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 191.63 شيكل       $58.90

سعر الذهب عيار 22  175.66 شيكل       $53.99

اسعار الذهب عيار 21 167.68 شيكل       $51.54

اسعار الذهب عيار 18 143.72 شيكل       $44.17

سعر الذهب عيار 14  111.78 شيكل       $34.36

سعر الذهب عيار 12  95.81 شيكل $29.45

اسعار أوقية الذهب     5,960 شيكل  $1,832

اسعار جنيه الذهب      1,341 شيكل  $412.29

اسعار كيلو الذهب      191,628 شيكل      $58,897

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, May 09, 2021 07:59 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

8 مايو 191.63      167.68      143.72      111.78      95.81

7 مايو 191.71      167.75      143.79      111.83      95.86

6 مايو 190.28      166.50      142.71      111.00      95.14

5 مايو 187.75      164.29      140.82      109.52      93.88

4 مايو 186.64      163.32      139.98      108.87      93.32

3 مايو 187.29      163.88      140.47      109.25      93.65

2 مايو 184.58      161.51      138.44      107.67      92.29

1 مايو 184.59      161.52      138.44      107.68      92.29

30 إبريل      184.47      161.42      138.36      107.61      92.24

29 إبريل      185.38      162.21      139.04      108.14      92.69

 

 

 

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