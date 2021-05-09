يهتم المواطنون في فلسطين بأسعار الذهب ، الذي يشهد ارتفاعاً عالمياً في ظل التدهور أسعار الدولار الامريكي وانخفاضه بشكل كبير .
وجاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 9/5/2021 على النحو التالي :
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 191.63 شيكل $58.90
سعر الذهب عيار 22 175.66 شيكل $53.99
اسعار الذهب عيار 21 167.68 شيكل $51.54
اسعار الذهب عيار 18 143.72 شيكل $44.17
سعر الذهب عيار 14 111.78 شيكل $34.36
سعر الذهب عيار 12 95.81 شيكل $29.45
اسعار أوقية الذهب 5,960 شيكل $1,832
اسعار جنيه الذهب 1,341 شيكل $412.29
اسعار كيلو الذهب 191,628 شيكل $58,897
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, May 09, 2021 07:59 AM بتوقيت دولة فلسطين
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
8 مايو 191.63 167.68 143.72 111.78 95.81
7 مايو 191.71 167.75 143.79 111.83 95.86
6 مايو 190.28 166.50 142.71 111.00 95.14
5 مايو 187.75 164.29 140.82 109.52 93.88
4 مايو 186.64 163.32 139.98 108.87 93.32
3 مايو 187.29 163.88 140.47 109.25 93.65
2 مايو 184.58 161.51 138.44 107.67 92.29
1 مايو 184.59 161.52 138.44 107.68 92.29
30 إبريل 184.47 161.42 138.36 107.61 92.24
29 إبريل 185.38 162.21 139.04 108.14 92.69