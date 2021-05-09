"إسرائيل" تبدا اليوم أكبر منــــاورة في تاريخها.. يحاكي وقع حرب من لبنان وغزة

يُجري جيش الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الأحد 9/5/2021 مناورات عسكرية هي الأكبر في تاريخه حيث ستحاكي وقوع حرب على عدة جبهات ، وستتدرب القوات لمدة شهر على سيناريوهات قتالية على جميع الجبهات – الشمالية والجنوبية والضفة

المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية، أور هيلير، قال مساءأمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيجري اليزم، التدريب الأضخم بتاريخه، وهو تدريب شهر الحرب، والذي يطلق عليه "مركبات النار".

وأضاف هيلير، أن التدريب الذي سيستمر عدة أسابيع، سوف يحاكي وقوع حربا شاملة على كافة الجبهات معا، واطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة، على الجبهة الداخلية.

ولفت المراسل الى أن رئيس الأركان كوخافي، قرر عدم إلغاء التدريب أو تأجيله، في ظل التوتر الحاصل بالبلاد، خصوصا على الحلبة الفلسطينية، وفي مدينة القدس.

وزير الحرب الاسرائيلي غانتس، صادق أمس على خطة الجيش الإسرائيلي لرفع حالة الجهوزية، وتعزيز قواته بالضفة، ونشر عددا من بطاريات القبة الحديدية في عدة مناطق بالبلاد، وذلك تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية.