الصاروخ الصيني الذي شغل العالم تفكك فوق هذه المنطقة !

بعد ان حظي باهتمام كبير من العالم ، أعلن التلفزيون الرسمي الصيني أن الصاروخ الفضائي "لونج مارش 5" دخل فجر اليوم الغلاف الجوي للأرض وتفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وبين التلفزيون الصيني ان بقايا الصاروخ سقط في المحيط الهندي، موضحاً أن الإحداثيات أشارت إلى منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وأعلن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني بوقت سابق اليوم في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.

كما أشارت إحداثيات المكتب المذكور إلى أن بقاياه ستقع في موقع ما بالبحر المتوسط.

فيما كانت مواقع أخرى لتتبع حركته لفتت إلى أنه سيسقط قبالة تقاطع الساحلين المصري والليبي.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية كانت أكدت الجمعة أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، مستبعدة بشدة أن يسبب أي ضرر.

تفاصيل عن الصاروخ

وكان "لونغ مارش 5 بي" الذي يقدر وزنه ب 21 طنا انطلق من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء صينية دائمة، ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل.

إلا أنه خرج عن مساره المتوقع في 2 مايو، وراح يدور حول الأرض بسرعة خيالية، تجاوزت 27 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة، فانشغلت وسائل الإعلام حول العالم بقضيته على مدى الأيام الماضية، وسلطت الأضواء على أماكن سقوطه المتوقعة.

رغم ذلك، لا بد من الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتبع إطلاق الصاروخ المذكور عشر بعثات أخرى لإكمال بناء المحطة!