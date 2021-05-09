طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرق دير البلح وسط القطاع

قصف طائرات الاحتلال "الاسرائيلية"، فجر اليوم الأحد 9/5/2021، موقعا ً للمقاومة الفلسطينية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن اصابات.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرة حربية إسرائيلية من نوع ( إف16) قصفت بصاروخين موقعاً للمقاومة شرق دير البلح، مما ألحق أضراراً في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وكانت مصادر محلية، أعلنت مساء أمس السبت، عن إصابة 3 شبان فلسطينيين من قطاع غزة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر، أنّ الإصابات وقعت قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

وتظاهر المئات من الشبان الغاضبين، الليلة، على امتداد الشريط الحدودي في عدد من مدن قطاع غزة، نصرةً للمسجد الأقصى والمقدسيين الذين يتصدون للاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المتطرفين.