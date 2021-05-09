"طقس فلسطين".. ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

سيطرأ اليوم الاحد 9-5-2021، ارتفاعًا ملموسًا على درجات الحرارة في جميع المناطق في فلسطين، التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 8-10 درجات.

وستسود أجواء صيفية حارة بشكل مبكر مع ساعات الصباح ، ثم تصبح حارة جداً خلال ساعات الظهيرة في كافة المناطق بما فيها السواحل والسهل الساحلي، وبحسب موقع "طقس فلسطين".

وستظهر خلال ساعات النهار سحب عالية لتغطي مساحات واسعة في السماء، وفي المساء والليل تبقى الحرارة مرتفعة بشكل لافت فوق معدلاتها، وخلال ساعات الليل المتأخر تعتدل الأجواء نسبياً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية.

غدًا الاثنين، سيطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة التي تصبح حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وستسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق نهاراً، مع تواجد للسحب العالية في السماء، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال.

وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية خفيفة السرعة.