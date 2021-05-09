اصابة عشرات المواطنين في مواجهات مع الاحتلال في يطا و العروب بالخليل

افادت مصادر صحفية و شهود عيان بأن عشرات المواطنين اصيبوا الليلة، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والمسيل للدموع في مخيم العروب، وقرية التوانة بمسافر يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

و بحسب المصادر، فقد اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم في مخيم العروب وقرية التوانة، ما أدى الى اصابة العشرات منهم بحالات اختناق وعولجوا ميدانيا، كما اصيبت الفتاة ليالي صابر الهريني بجروح وخدوش في يدها جراء استهدافها ومجموعة من الفتيات بقنابل الغاز والصوت وعولجت من قبل طواقم الهلال الأحمر في الميدان.

كما حاولت مجموعة من مستوطني ما تسمى مستوطنة "بيت هداسا" و"رمات يشاي" المقامتين على اراضي المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل الاعتداء على المواطنين عرف منهم الحاج مفيد الشرباتي، الا ان تصدي المواطنين دفع المستوطنين للهروب من المكان.