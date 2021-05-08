الاحتلال يقمع المعتصمين في حي الشيخ جراح وتعتقل 5 مواطنين

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، وبشكل عنيف المواطنين المتواجدين في محيط الشيخ جراح، وقامت بالاعتداء على فتيات تواجدن في خيمة اعتصم بالحي، واعتقلت 5 مواطنين.

وقامت شرطة الاحتلال باستخدام الخيالة بالاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين في حي الشيخ جراح خصوصا النساء والشيوخ وبدفع المواطنين والاعتداء عليهم واعتقلت عددا من المواطنين بشكل وحشي دون حدوث أي مواجهات قبل ذلك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اعتدت بوحشية على جميع المتواجدين هناك ويجري إفراغ الحي كليا بوحشية، ولم تبق شرطة الاحتلال أي مواطن في حي الشيخ جراح في هذه الاثناء.