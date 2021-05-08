ابو عبيدة: قائد الأركان يوجّه تحذيرًا واضحًا وأخيرًا للاحتلال ومغتصبيه

وجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، التحية إلى "صمود أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، ونقول لهم بأن قائد أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده".

وقال أبو عبيدة في تصريح عبر "تليجرام": ""يتوجه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام أبو خالد محمد الضيف بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ويؤكد بأن قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب".

وتابع: يوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً".