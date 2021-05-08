بالصور بدء فعاليات "الارباك الليلي" شرق مدينة غزة

تجمع مئات الشبان الثائرين، مساء اليوم السبت، عند محيط منطقة ملكة شرق مدينة غزة، لبدء فعاليات "الارباك الليلي"، والتي تأتي تضامنًا مع أهالي القدس المحتلة وضد إجراءات الاحتلال العنصرية بحق المقدسيين في الشيخ جراح.

وأفاد مراسلنا، بأن مئات الشبان يتظاهرون عند السلك الفاصل في ملكة، ويشعلون الاطارات المطاطية.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قررت بعد منتصف الليلة الماضية، تفعيل عمل مجموعات ما يعرف بـ "الأدوات الخشنة" التي تم إطلاقها مع بدء مسيرات العودة التي انطلقت في آذار/ مارس 2018.

وأعلنت المجموعات التي تتبع للفصائل عن تفعيل وحداتها العاملة في إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى تفعيل وحدات الإرباك الليلي.

وبينت تلك المجموعات، من بينها "الغرفة المشتركة لأبناء الزواري"، في بيانات متتالية صدرت عنها الليلة الماضية، أنها ستبدأ منذ اليوم بعملياتها إسنادًا لأهالي القدس والمرابطين في الأقصى الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة.

وأعلن الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الأيام الماضية، عن اندلاع حرائق في المستوطنات المحيطة في قطاع غزة، من جراء استئناف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر.









