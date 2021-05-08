وكالة الفضاء الروسية تكشف مكان و توقيت سقوط صاروخ الصين التائه

كشفت وكالة الفضاء الروسية، السبت، مكان وتوقيت سقوط الصاروخ الصيني، بعد تداول الكثير من الأخبار غير الدقيقة عن مكان سقوطه وتحذيرات بعض الدول في العالم العربي.

و اشارت وكالة الفضاء الروسية اليوم، في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية في "تويتر" إلى تاريخ وموعد دخول الصاروخ الصيني «Long March 5B» مدار كوكب لأرض.

وبحسب منشورات وكالة الفضاء الروسية، يواصل العاملون المتخصصون في «روسكوسموس» مراقبة عملية خروج الصاروخ الصيني في المدار للمرحلة الثانية من إطلاقه.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الصاروخ الصيني من الممكن أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد الساعة 02:30 بتوقيت موسكو (نفس توقيت السعودية وسوريا) يوم 9 مايو جنوبي إندونيسيا في منطقة بحر تيمور.

ونوهت وكالة الفضاء الروسية إلى أن الصاروخ الصيني فقد ارتفاعه المداري بشكل مطرد خلال الـ24 ساعة الماضية من المراقبة، وانخفض من ارتفاع الذروة من 267 إلى 218 كم، إلى ارتفاع أقل من 156 إلى 146 كم.

ونوهت روسكوسموس إلى أن بعض هياكل الصاروخ ستحترق وتختفي في الغلاف الجوي أثناء الاحتراق، لكن بعض العناصر غير القابلة للاحتراق يمكن أن تصل إلى سطح الأرض.

وأطلقت الصين، في 29 أبريل، الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية إلى المدار باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة Long March 5B، التي يبلغ مجموع كتلتها 22 طناً.

وخرجت لاحقا المرحلة الثانية من الصاروخ عن السيطرة وبدأت في السقوط على الأرض بسرعة عالية وسط مخاوف كبيرة من سقوطه على السكان في بعض الدول، ومنها دول عربية.