مستوطنون يعتدون بالضرب على المزارعين ورعاة الماشية بمسافر يطا

هاجمت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، بالرصاص الحي واعتدت على الأهالي والمزارعين ورعاة الماشية بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطنين هاجموا بحماية جنود الاحتلال، منازل المواطنين واطلقوا الرصاص الحي صوب الاهالي في قرية التوانة واعتدوا عليهم وعلى المزارعين ورعاة الماشية، وعلى متضامن اجنبي بالضرب، في خربتي الطوبا ومغاير العبيد أثناء رعيهم ماشيتهم وحصادهم محاصيلهم.

وطالب أهالي مسافر يطا، بتوفير الحماية لهم ولجم اعتداءات المستوطنين.