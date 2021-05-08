بالصور "وحد برق الجهادية" بغزة تطلق مئات البالونات "الحارقة" اتجاه البلدات المحتلة

أطلقت "وحدة برق الجهادية" في قطاع غزة، اليوم السبت، العديد من دفعات البالونات "الحارقة" اتجاه البلدات المحتلة في منطقة "غلاف غزة"، احتجاجًا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القدس والمقدسات، وحي الشيخ جراح.

وأفاد مراسلنا، بإطلاق عناصر "وحدة برق" في جميع المناطق الشرقية للقطاع مئات البالونات اتجاه البلدات المحتلة، أعقبه، إعلان جيش الاحتلال اندلاع حرائق كبيرة في أحراش المستوطنات.

وبحسب "حدشوت بيتخون سديه"، فقد اندلع 15 حرائق حتى اللحظة في منطقة"غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة، قد أطلقت من قطاع غزة.

ودعت الشباب الثائر من الوحدة، الثائرين للمشاركة في فعاليات "الارباك الليلي" شرق مخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة، اليوم، في تمام الساعة الثامنة ونصف، تعبيرًا عن رفضهم لانتهاكات العدو.

أمس، أعلن الشباب الثائر في غزة، النفير العام، وعودة استئناف إطلاق "البالونات الحارقة" اتجاه البلدات المحتلة، في رسالة موجهه تؤكد رفضها لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في كافة أمكان تواجده.

وفي القدس، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بارتفاع أعداد الإصابات بين المواطنين في مواجهات الأقصى مع قوات الاحتلال إلى 205 مصابًا، نقل منهم 88 إلى المستشفيات، علمًا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في باحات القدس وعند أبوابه.

واعتدت قوات الاحتلال بقنابل الصوت على الأطباء والمرضى في عيادة القدس في المسجد الأقصى بشكل "همجي" أثناء معالجة المصابين، ما أسفر عن وقوع إصابات بمن كانوا داخله، فيما حاصر الاحتلال النساء والأطفال داخل مصلى قبة الصخرة, وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاههم وبعشوائية.













