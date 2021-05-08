تنويه عن شركة توزيع كهرباء غزة

اعلنت شركة توزيع الكهرباء بغزة اليوم السبت 8/5/2021 انه سيتم فصل بعض خطوط الكهرباء نتيجة أعمال الصيانة داخل الخط الأخضر.

وأوضحت شركة الكهرباء خلال بيان لها انه سيتم فصل خطي (بغداد والقبة) المغذيان لمحافظة غزة يوم غد الأحد الموافق 9/5/2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءً من نفس اليوم .

وتابع انه سيتم فصل خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس يوم الاثنين الموافق 10/5/2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء من نفس اليوم.

وطالبت شركة التوزيع المواطنين بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.