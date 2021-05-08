فيديو يوثق لحظة اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وإرهاب المصلين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:14 ص
08 مايو 2021
اقتحام مصلى باب الرحمة.JPG
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فيديو يوثق لحظة اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وإرهاب المصلين 

 

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