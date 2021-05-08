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فيديو يوثق لحظة اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وإرهاب المصلين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:14 ص
08 مايو 2021
فيديو يوثق لحظة اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وإرهاب المصلين
#قوات الاحتلال
#المسجد الاقصى
#اقتحام مصلى باب الرحمة
#ارهاب المصليين
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