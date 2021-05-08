مجدلاني يحدد الموعد الرسمي لتحديد موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية

أعلن أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم السبت 8/5/2021 ، انه سيتم الاعلان صباح غدٍ الأحد الموافق التاسع من مايو رسمياً عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية .

ويشار الى أن وزير التنمية الاجتماعية أكد في وقت سابق ان صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية سيعقب صرف رواتب الموظفين العموميين .

وكان وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك أكد في وقت سابق ان سبب التأخير في صرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة يعود لعدم تحويل الاموال الاوروبية لصرفها ، ومحاولات وزارة المالية لتأميل دفعة مالية بديلاً عن الاتحاد الاوروبي ، مما فاقم من الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها تلك العائلات نتيجة تأخير الصرف .