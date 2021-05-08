رئيس وزراء قطر الأسبق للعرب: القدس لا يحتاج إلى قمم وما يحدث نتيجة لصمتكم

قال رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، إن السلام يحتاج إلى "أنياب"، داعيا إلى تحرك لوقف "الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بالصمت العربي" تجاه أحداث القدس الأخيرة.

وكتب بن جاسم، عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل، بل إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم".

وأضاف بن جاسم أن "السلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضا لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!".

وكانت قطر دانت بـ"أشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتدائها الوحشي على المصلين"، معتبرة ذلك "استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى".