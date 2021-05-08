بالفيديو من هو "سبايدر مان" فلسطين الذي قفز فوق رؤوس جنود الاحتلال ؟

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مقدسي وهو يتصدى لاقتحامات قوات الاحتلال بطريقة ملفتة بعد ان قفز على رؤوس جنود الاحتلال، الموجودين بمنطقة باب العامود ، مما أثار التساؤلات عن هوية البطل الذي فقز ببطولة على جنود الاحتلال والذي لقبه البعض بـ"سبايدر مان" فلسطين .

الشاب صحاب القفزة هو الشاب المقدسي إبراهيم الصوص (19 عاما)، قبل أن تعتقله لساعات، ومن ثم قررت الإفراج عنه شريطة الإبعاد عن القدس مدة شهر، وكفالة مالية خمسة آلاف شيكل.