بالفيديو من هو "سبايدر مان" فلسطين الذي قفز فوق رؤوس جنود الاحتلال ؟

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مقدسي وهو يتصدى لاقتحامات قوات الاحتلال بطريقة ملفتة بعد ان قفز على رؤوس جنود الاحتلال، الموجودين بمنطقة باب العامود ، مما أثار التساؤلات عن هوية البطل الذي فقز ببطولة على جنود الاحتلال والذي لقبه البعض بـ"سبايدر مان" فلسطين .
الشاب صحاب القفزة هو الشاب المقدسي إبراهيم الصوص (19 عاما)، قبل أن تعتقله لساعات، ومن ثم قررت الإفراج عنه شريطة الإبعاد عن القدس مدة شهر، وكفالة مالية خمسة آلاف شيكل.
ليس سبايدرمان ولا ماوكلي— خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) May 7, 2021
إنه الشاب الفلسطيني إبراهيم الصوص 19 عامًا من #القدس
يقفز فوق رؤوس جنود الاحتلال في #باب_العامود في مشهد بطولي للدفاع عن مقدسات الأمة
اعتقلته قوات الاحتلال وأصدرت بحقه حكمًا بالإبعاد شهر عن القدس لمدة وغرامة مالية 5 آلاف شيكل
#القدس_لنا #القدس_تنتصر pic.twitter.com/MBVAQyFOEC