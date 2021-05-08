بالفيديو والصور الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: ندعو الشباب الثائر للانخراط في الانتفاضة

أصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في قطاع غزة، في ساعات فجر اليوم الجمعة، بيانًا هامًا في أعقاب الأحداث الميدانية الدائرة في المسجد الأقصى والقدس وضواحيها، في مواجهة المواطنين لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والمتصاعدة ضد المقدسين والمقدسات وحي الشيخ جراح.

وبارك الهيئة الوطنية، في البيان، دعوات الشباب الثائر والوحدات الميدانية وأكدت أن "هذا التفاعل الجاد والمسؤول دليل قوة ووحدة الموقف الوطني والشعبي المساند لانتفاضة أهلنا في القدس".

وشدّدت على أن هذه الانتفاضة تمتد لكل مناطق فلسطين.

ودعت الهيئة الوطنية، الشباب الثائر في الضفة وغزة وكافة الجماهير الفلسطينية إلى الانخراط الكامل في الانتفاضة الباسلة وفتح ساحات الاشتباك في كافة محافظات الوطن؛ حتى يعلم الاحتلال المجرم أن المقدسات خط أحمر ولا نحيد أبداً عن طريق الثورة والمواجهة.

وتأتي دعوة الهيئة، في وقت أعلن فيه الشباب الثائر في غزة، النفير العام يوم غدٍ السبت، واستئناف إطلاق "البالونات الحارقة" اتجاه البلدات المحتلة في منطقة "غلاف غزة"، في رسالة موجهه تؤكد رفضها لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في كافة أمكان تواجده.



وفي أحدث إحصائية صادرة عن الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن أعداد الإصابات بين المواطنين قد ارتفع في مواجهات الأقصى مع قوات الاحتلال حتى الآن إلى 205 مصابًا، نقل منهم 88 إلى المستشفيات، علمًا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في باحات القدس وعند أبوابه.

واعتدت قوات الاحتلال بقنابل الصوت على الأطباء والمرضى في عيادة القدس في المسجد الأقصى بشكل "همجي" أثناء معالجة المصابين، ما أسفر عن وقوع إصابات بمن كانوا داخله، فيما حاصر الاحتلال النساء والأطفال داخل مصلى قبة الصخرة, وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاههم وبعشوائية.

كما تحاول قوات الاحتلال بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو جاهدةً إلى تهجير سكان حي الشيخ جراح قسرًا، حيث استخدمت القوة في قمع السكان الرافضين لتلك الانتهاكات.