مرصد فلسطين الفلكي: الخميس المُقبل أول ايام عيد الفطر 2021

تتحرى معظم الدول العربية والاسلامية هلال شهر شوّال مساء يوم الثلاثاء المقبل 11/5/2021 (29 رمضان)،حيث تشير الحسابات الفلكية الى أن ولادة الهلال ستكون في ذات اليوم عند الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت القدس.

و بحسب مرصد فلسطين الفلكي، فيستحيل رؤية الهلال من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس و بسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس (الأمرُ الذي يعني أنه لن يكون هناك هلال أصلاً لرؤيته)

وفي مساء اليوم الموالي أي الاربعاء 12/5/2021 ستكون رؤية الهلال متاحة من معظم مناطق العالم الاسلامي سواء بالتلسكوب او بالعين المجردة

وعليه وبناء على ما سبق فإن يوم الاربعاء 12/5/2021 هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً و الخميس 13/5/2021 أول أيام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الاسلامي بإذن الله، وفقا للمرصد الفلكي.

و بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12/5/2021 كالمغرب وعُمان فإن رؤية الهلال ستكون متاحة بسهولة وعليه يكون الخميس 13/5/2021 أول أيام عيد الفطر فيها كبقية الدول الاخرى

ويرجح مرصد فلسطين الفلكي أن تتفق جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الاسلامي في دخول شهر شوّال بشكل موحد بمشيئة الله