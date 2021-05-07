بالفيديو 205 اصابات في اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالمسجد الاقصى والشيخ جراح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 205 اصابات خلال المواجهات التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة القدس المحتلة بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت خلال المواجهات في 3 نقاط اشتباك رئيسية مع قوات الاحتلال وهي "المسجد الأقصى وباب العامود وحي الشيخ جراح".

وأضافت أن المسعفين قدّموا العلاج لـ205 حالات، 88 منها نُقلت للمشافي، و20 حالة تم التعامل معها في المشفى الميداني الذي تم افتتاحه لاستقبال الإصابات المحولة من المسجد الأقصى؛ إثر ارتفاع أعداد الإصابات، وبسبب امتلاء غرف الطوارئ في المشافي.

وأشارت الجمعية إلى أن باقي الإصابات تم التعامل معها ميدانيًا، ولم تستدعِ نقلها للمراكز الطبية أو المشافي.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من الإصابات في المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى، كانت في الوجه والعيون والصدر، وذلك عبر استهدافهم بالرصاص المطاطي.

وأُصيب خلال المواجهات المندلعة في المسجد الأقصى عدد من الصحفيين والمصورين، بعدما تم استهداف الطواقم الصحفية بالقنابل الصوتية بشكل مكثّف أثناء تغطيتهم للأحداث والهجوم على المصلين.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال وعناصرها الخاصة المدججة بالسلاح، اقتحمت المسجد الأقصى الليلة الماضية، وهاجمت المصلين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت، والاعتداء عليهم بالضرب والدّفع، ما أدى لتسجيل عدد كبير من الإصابات.

وخلال المواجهات أصيب 17 جندياً من قوات الاحتلال بعد تصدي الشبان والمصلين لعملية الاقتحام الكبيرة.

وأوضحت وسائل إعلام، أن عدداً من الجنود أصيبوا بشكل مباشر في الرأس والوجه الأمر الذي تسبب بنزيف لهم استدعى نقلهم الى المستشفى.

واستخدم المصلون الحجارة والزجاجات الفارغة والأحذية في التصدي لجنود الاحتلال، فيما استهدفت قوات الاحتلال المصلى القبلي وحاصرت جميع المتواجدين فيه، وأطلقت القنابل الصوتية بداخله وبداخل عيادة المسجد الأقصى أيضًا أثناء قيام العاملين فيها بإسعاف المصابين.

ولم تقتصر المواجهات على الأقصى، بل توسعت لتشمل أيضًا البلدة القديمة (باب حطة) ومحيطها من باب العامود وباب الساهرة، إضافة إلى المواجهات اليومية مع الاحتلال في الشيخ جراح.