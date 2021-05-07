السيد نصرالله: دخول غزة على خط المواجهة في القدس هو التطور الأهم والأخطر

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال كلمة له لمناسبة يوم القدس العالمي، أهمية دخول غزة على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، عادا إياه "التطور الأهم والأخطر والذي يجب تثبيته".

وراى السيد نصر الله أن ثبات الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه وعدم التخلي عن القدس هو الأساس، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني هو يعطي المشروعية للمقاومة.

وإذ لفت الامين العام لحزب الله إلى أن الفلسطينيين لم يتخلوا لا عن دولتهم ولا عن القدس، اعتبر أن ما نشهده اليوم في الساحات الفلسطينية وفي حي الشيخ جراح دليل على ذلك.

هذا ولفت السيد نصر الله في مطلع كلمته إلى أنه سيتطرق اليوم إلى نقطتين لهما صلة بلبنان من البوابة الاسرائيلية، النقطة الأولى مسألة ترسيم الحدود البحرية والنقطة الثانية هي المناورة الاسرائيلية التي ستبدأ يوم الأحد وتستمر لأسابيع.