الاحتلال يعتقل مواطنين أحدهما مصاب من حي الشيخ جراح بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مواطنين أحدهما مصاب، من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن صالح أبو ذياب، علما أنه مصاب، عقب توافد المتضامنين والمواطنين إلى الحي لتنظيم مسيرة دعم وإسناد للأهالي هناك.

وأضافوا، أن الاحتلال اعتقل أيضا الشاب عريب محمود من الشيخ جراح، ونصب حاجزا عسكريا قرب المدخل الرئيسي للحي، في محاولة لمنع المواطنين من الوصول إليه.

يشار إلى أن الاحتلال اقتحم منزل أبو ذياب بحي الشيخ جراح قبل يومين، واعتدى عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته برضوض، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت مسيرة انطلقت ظهر اليوم، في الشيخ جراح ضد الاستيطان وطرد المواطنين من منازلهم، ردد خلالها المشاركون الهتافات الغاضبة والداعية لإنقاذ الحي، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال.