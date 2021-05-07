بالصور إعلاميون لبنانيون وفلسطينيون ينظمون وقفة تضامنية مع القدس

دعمًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وتحت عنوان إعلاميون لبنانيون وفلسطينيون متضامنون مع القدس وأهلها، نظم عدد من الإعلاميين اللبنانيين والفلسطينيين وقفة تضامنية مع القدس والمسجد الأقصى وذلك اليوم الجمعة 7 أيار 2021 في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وألقى المسؤول الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وليد كيلاني كلمة أكد فيها على رفض جميع المشاريع والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف هوية القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى انتصار المقدسيين في سلسلة من المحطات الوطنية خلال السنوات الماضية، والذي تجلى قبل أيام في انتصار هبة باب العامود، داعيًا الإعلاميين إلى تكثيف التغطية الإعلامية والمتابعة الصحفية وكشف جرائم الاحتلال.

بدوره، أشار المسؤول الإعلامي في التنظيم الناصري سهيل زنتوت إلى إجراءات الاحتلال في تهويد المدينة وطرد المقسدسيين، مؤكدًا أن التطبيع العربي مع المحتل لن يغير حقيقة الصراع العربي الفلسطيني.

من جهته، حذر المسؤول الإعلامي للجماعة الإسلامية احمد سعدية من الدعوات اليهودية المشؤومة لاقتاحام المسجد الأقصى في الـ28 من شهر رمضان، داعيًا الشعب الفلسطيني للرباط والتأهب وصد المستوطنين.

واعتبرت مسؤولة الإعلام في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د.انتصار الدنان أن إجراءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة تأتي ضمن مشروع تغيير واقع المدينة وهويتها، داعية إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة وتبني المواجهة الميدانية مع الاحتلال الإسرائيلي في كافة المدن والقرى والبلدات الفلسطينية.

بدوره، جدّد مدير موقع الزهراني محمد غزالة العهد والوفاء مع القدس وفلسطين، وقال:" مداد حبرنا سيصرخ كما حناجركم، وسنبقى معكم وإلى جانبكم حتى النصر والتحرير بإذن الله".

وفي ختام الوقفة، أكد المسؤول الإعلامي في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمد الشولي أن كل الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، هي إجراءات باطلة قانونيًا مهما مرّ عليها الزمن أو امتلك الاحتلال من قوة، مطالبًا السلطة الفلسطينية بتحريك الدبلوماسية الفلسطينية والعربية لإنقاذ حي الشيخ جراح ومدينة القدس المحتلة.











