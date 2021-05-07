الصحة بغزة تسجيل 7 حالات وفاة و404 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 7 حالات وفيات و404 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد اجراء 1608 فحص مخبري، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انها رصدت حالات تعافي 1511 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وأكدت أن اجمالي تراكمي للمصابين 103987 إصابة، والحالات النشطة 8563 حالة، والمتعافين 94487 حالة.

فيما وصل اجمالي الوفيات 937 حالة وفاة منذ حالة بدء الجائحة.

وبيّنت الصحة، أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 224 حالة، فيما وصل اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 166 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38168 شخص.