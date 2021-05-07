ممثل "الجهاد" في ايران أبو شريف: لابد من إقامة مشروع لمواجهة الاستعمار الغربي و"الإسرائيلي"

قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبو شريف، اليوم الجمعة، إنه "من أجل بناء مشروع اسلامي للأمة، لا بدّ من إقامة مشروع لمواجهة المشروع الغربي والخصائص الذاتية كالهوية الدينية".

وفي كلمة له بمهرجان المعارضة البحرينية بمناسبة يوم القدس العالمي تحت شعار "القدس أقرب"، أضاف أبو شريف إن "(إسرائيل) هي قاعدة الغرب المتقدمة استولت على أرض عربية إسلامية من خلال المجازر"، موضحاً أن "القدس أكبر من يوم، بل هي خط ومشروع ثورة إسلامية شاملة في كل الدول الإسلامية."

وأكد أنه "سوف تزول كل الحكومات المستبدة التي تحكم باسم المشروع الغربي والصهيوني."