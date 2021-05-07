يوم القدس العالمي.. رضائي: "كان الله بعون المقدسيين وأهلنا الفلسطينيين"

علق المسؤول الايراني والمرشح للرئاسة الدكتور محسن رضائي، اليوم الجمعة، على الاحداث الدائرة والهبة المقدسية في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة ومدينة نابلس ومناطق متفرقة من الضفة المحتلة، خاصة أنها تأتي عشية احياء يوم القدس العالمي.

وقال رضائي، في تغريدةٍ له على توتير: "القدس والأقصى، وهبّة تتجدد في رمضان، واستشهاد شاب فلسطيني في نابلس بالأمس، وفي أجواء يوم القدس العالمي: كان الله بعون المقدسيين، وأهلنا في كل فلسطين".

يشار إلى أن مدينة القدس تشهد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عند ابوابه وفي مناطق بالضفة المحتلة، رفضًا لانتهاكات القوات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسيين، وقمعها للمواطنين بقوة السلاح.