مركز هالة الشوا بشمال غزة يعلن يوم السبت المقبل إجازة لفريق التطعيم ضد "كورونا"

أعلن مدير مركز هالة الشوا الطبي في شمال غزة، الدكتور هاشم أبو هاشم، مساء اليوم الخميس، أن يوم السبت المقبل سيكون إجازة عمل للعاملين في المركز الطبي في بيت لاهيا شمال القطاع، وبالتالي لن يكون هناك عمليات تطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا.

وأفاد أبو هاشم، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن فريق الحملة الوطنية للتطعيم سيكون في إجازة عمل يوم السبت، ويستأنف الدوام يومي الأحد والاثنين لاستكمال اجراءات تطعيمات المواطنين ضد الفيروس.

وأشار إلى أن إجازة العيد تبدأ من يوم الثلاثاء؛ وتنتهي يوم السبت المقبل، ويعود فريق التطعيم للعمل، الأحد.

ولفت الدكتور إلى أن المركز نفذ ما مجموعة 11058 تطعيم جرعة أولى وثانية ضد الفيروس، خلال الفترة الممتدة من 1/3, وحتى اليوم 6/5.

ودعا أبو هاشم، جميع الفئات التي صنفتهم وزارة الصحة حسب الأولويات، منهم المرضى والفئات الهشة، إلى ضرورة التوجه إلى المراكز الطبية المحددة من الوزارة لأخذ اللقاح، لافتًا إلى أن "اللقاحات ضد الوباء، فعالة وآمنة جدًا في محاربة العدوى".

وفي السياق، قالت وزارة الصحة بغزة، في موجز تقريرها اليومي حول مستجدات "كورونا"، إن "اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38168 شخص"

وأضافت الوزارة، أن اجمالي حالات الوفاة وصل الى930 حالة وفاة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 92976 حالة، والمصابين103583 .

وفيما يتعلق بالحالات الحرجة، أشارت الى أن اجمالي الاصابات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 250 حالة و الحالات الخطيرة والحرجة وصل الي 193 حالة.