ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني وأول صاروخ ضرب القدس المحتلة حمل بصمته

قال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين, محمد البريم "أبو مجاهد اليوم الخيس : كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني فأول صاروخ ضرب القدس المحتلة كان يحمل بصمته".

وأكد ابو مجاهد انه تطورت إمكانيات المقاومة من جهة التسليح بتدريب بعض المقاتلين في طهران بإشراف الحاج قاسم.

كما أوضح انه استفادت المقاومة الفلسطينية من خبرات حزب الله من نماذج العمل المقاوم تحديدا فيما يتعلق بالأنفاق.

وشدد ابو مجاهد ان العلاقة التي كانت تربط المقاومة الفلسطينية مع الشهيد سليماني قوية جدا ومتقدمة وسعى في كل لحظة لإذابة كل الخلافات التي تعترض طريق المقاومة.

وأشار ان روحية الحاج قاسم وحضوره الميداني تذكرنا بالقائد المؤسس جمال ابو سمهدانة الذي لم يوفر جهدا في أي مجال من أجل النهوض بحالة المقاومة و توحيد صفوفها.

ولفت ابو مجاهد انه على الرغم من كمية الملفات التي يتابعها الحاج قاسم في الساحة الاقليمية إلا أن لفلسطين نصيب الأسد من قلبه، مشيراً انه إستطاع بصدقه و أخلاقه تذليل الحواجز بينه و بين الجميع و أصبح أخاً عزيزاً لكل من تعامل معه.

كما بين إن معيار الإنتماء للقضية الفلسطينية يتناسب طرديا مع القرب من المقاومة، فكلما كان الإنسان أقرب للمقاومة كلما كان فلسطينيا بارّاً بغض النظر عن جنسيته و بهذا، فإن الحاج بكل أحقية و جدارة شهيد القدس.

وأضاف أبو مجاهد :"ان لدماء الحاج قاسم بركة في توحيد صفوف المحور ورصها وصقل وعي لا ينصهر".