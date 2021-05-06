الاسير الصحفي الريماوي ينتصر على السجان ويعلّق اضرابه عن الطعام

علّق الأسير علاء الريماوي إضرابه المفتوح عن الطعام، مساء اليوم الخميس، والذي استمر لـ16 يومًا متتاليا.

ووفق ما نقله المحامي خالد زبارقة، فإن تعليق إضراب الأسير الريماوي يأتي مقابل الافراج عنه الشهر القادم.

وفي وقت سابق اليوم، قال زبارقة ان محكمة الاحتلال العسكرية خفضت الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي علاء الريماوي من رام الله لمدة شهر ونصف مع عدم التمديد، وينتهي الاعتقال الإداري بتاريخ 5/6/2021 بعد تخفيض المدة.

وأضاف المحامي زبارقة: "بما أن جلسة المحاكمة كانت غيابية، سيتم عرض الأمر على الأسير الصحفي علاء الريماوي يوم الأحد القادم، ليقرر مصير إضرابه عن الطعام بناء على الضمانات المقدمة، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن الإضراب عن الطعام".

وأشار المحامي زبارقة إلى أن اعتقال الصحفي علاء الريماوي قبل قرابة الأسبوعين كان على خلفية عمله الصحفي في قناة الجزيرة.

الجدير بالذكر أن الصحفي الريماوي اعتقل في السابق اكثر من 12 عاما في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".