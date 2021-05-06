أبو مجاهد: خطاب سرايا القدس يختصر ما هو قادم

بارك مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "ابو مجاهد" اليوم الخميس، خطاب المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة.

وأكد ابو مجاهد بقوله "نبارك ما جاء في خطاب أبو حمزة ونؤكد على كل ما تضمنه من نقاط تختصر ما هو قادم".

وكان المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، قال خلال كلمة له مساء اليوم الخميس بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك: إن معركتنا مفتوحة مع العدو، ولن نهادن ولن نساوم على ذرة تراب واحدة من فلسطين، وكلنا إيمان جازم بوعد الله لنا بالتحرير والدخول فاتحين للقدس الأبية".

كما دعا ابو حمزة الفلسطينيين في القدس والضفة إلى التمرد على الصهاينة، وتجديد عمليات الدهس والطعن على الحواجز وإطلاق النار بلا تردد في كل الساحات التي يتواجد فيها الجنود وقطعان المستوطنين رفضاً للظلم والاستكبار وعمليات التهويد.

وشدد على أن هبة الشرفاء في القدس وعملية إطلاق النار على حاجز زعترة، تعكس مدى ارتباط شعبنا بالمقدسات وروح المقاومة وأن القدس لن تضيع مهما طال الزمن ومهما حاولت قوى الاستكبار.

كما أشار ابو حمزة أن المقاومة ليست بمنأى عما يحصل في أي بقعة من أرض فلسطين وأنها لا زالت تتابع لحظة بلحظة ما يحصل في القدس واستمرار الاعتداءات على المرابطين، وأن شعبنا ومقاومته لن يسمحوا باستمرار العدوان.