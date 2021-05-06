دعوات أوروبية لإسرائيل للتراجع عن توسيع مستوطنة "جبل أبو غنيم"

طالبت وزارات خارجية 5 دول أوروبية، اليوم الخميس، إسرائيل بالتراجع عن قرارها بإقامة عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس.

ودعا المتحدثون باسم وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرارها بالمضي قدمًا في بناء 540 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، مطالبين إياها بالتوقف عن سياستها المتمثلة في التوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المتحدثون في بيان لهم، على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدين أن المضي قدماً في مخطط توسيع المستوطنة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم بين القدس الشرقية وبيت لحم، سيتسبب في إلحاق المزيد من الضرر باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكدوا أن هذه الخطوة، إلى جانب التوسع الاستيطاني في مستوطنة "جفعات هماتوس" بالقدس الشرقية، وعمليات التهجير المستمرة وآخرها في حي الشيخ جراح، من شأنها أن تقوض الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد المؤشرات الإيجابية على استئناف التعاون بين الطرفين.

وأكد البيان ضرورة الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب، واستئناف المفاوضات ذات المصداقية والمغزى، لدفع الجهود لحل الدولتين وإنهاء الصراع.