لجنة زكاة دير البلح تنظم فعالية فكاك الغارمين مع اقتراب موعد عيد الفطر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:02 م
06 مايو 2021
لجنة زكاة دير البلح تنظم فعالية فكاك الغارمين مع اقتراب موعد عيد الفطر
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نفذت لجنة زكاة دير البلح بالتعاون مع مركز شرطة المدينة ظهر اليوم الخميس، مشروع فكاك الغارمين في المدينة بتبرع من فاعلي الخير بحضور مدير مركز الشرطة المقدم سامي صباح، مدير شرطة المحافظة العميد إياد سلمان.

وقال رئيس لجنة زكاة دير البلح، دياب الجرو إنه "تم فك ما يقارب من 90 من الغارمين من أبناء المنطقة مشيرا الى الجهود المستمرة لتقديم كافة أشكال المساعدات لجميع شرائح مجتمعنا الفلسطيني خاصة وأننا مقبلون على أعتاب عيد الفطر السعيد".

وأضاف الجرو، "مستمرين في دعمنا لأبناء شعبنا والتخفيف عنه قدر المستطاع".

وتقدم بجزيل الشكر لفاعلي الخير على عطاءهم المستمر والمتواصل داعيا أهل الخير لضرورة تقديم يد العون لأهلنا من اجل الصمود أمام الحصار وتعينه على الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

كما تقدم بشكره لكافة الأطراف المشاركة التي ساهمت في إنجاح هذا اللقاء وتقديم التسهيلات الممكنة لإنجازه حسب المطلوب.

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