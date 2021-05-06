رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب عبر نظام نور للاستعلام عن نتائج العام الدراسي

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب ، وفي الفترة الحالية بدأ الطلاب في المملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول للاستعلام عن نتائج العام الدراسي ، ونتيجة لهذا البحث الواسع على الانترنت قمنا نحن في موقع فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة الرائعة التي شرحت وفسرت خطوات تسجيل الدخول ، ويأتي هذا البحث في وقت تشهد فيه المملكة تفشي فيروس كورونا ، ما دفع السلطات السعودية وتحديدًا وزارة التربية والتعليم بإطلاق منصة مدرستي التعليمية .

هذا التقرير الذي هو بعنوان رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب عبر نظام نور ، سيمكن كافة الطلبة السعوديين من الاستعلام عن نتائج دراستهم ، ووضعنا لكم أسفل المقالة ابرز الخطوات لتسجيل الدخول عبر التطبيق الالكتروني ، وجاء لحماية الطلبة والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا، ويعد الأكثر أمنًا في هذه اللحظة العصيبة . وتقدم العديد من الخدمات التي يصل عددها إلى 112 خدمة .

خدمات منصة مدرستي الالكترونية :

أولاً: تفعيل خدمة الإعلانات بنشرها على مستوى الفصل والمدرسة.

ثانيًا: توفير مصحف مدرستي.

ثالثًا: خدمة خاصة بتحكيم المحتوى من خلال المشرف التربوي.

رابعًا: إدراج الأهداف التعليمية.

خامسًا: خدمة تحسين الجدول الزمني.

سادسًا: خدمة رفع المواد الاثرائية من خلال بنك الاثراءات التعليمية.

أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر برنامج نور :

أولا: أول خطوة، دخول أولياء الأمور باسم المستخدم ورقم المرور(كلمة السر) الخاصة بهم.

ثانيًا: الضغط على مربع تسجيل الدخول ثم أيقونة النتائج وكتابة رقم السجل.

ثالثًا: الخطوة الثالثة ، هي تدوين رقم الابن ثم الضغط على أيقونة استعلام النتيجة ، ويتم ظهور النتائج فوراً في حال اعتمادها ورصدها من قبل وزارة التربية والتعليم ورفعها على برنامج نور.

رابط نظام نور :

إليك رابط نظام نور الالكتروني وهو على النحو https://schools.madrasati.sa/

خدمات منصة مدرستي التعليمية :

تستطيع الطالب الاستعلام عن الجدول الدراسي الخاص به.

تُتيح عدد الحصص الدراسية يوميًا، كما يتم تسجيل للغياب والحضور لكل طالب.

كما توّفر إمكانية التواصل مع أولياء الأمور؛ للمتابعة من حيث السلوك والمستوى الدراسي.

رابط منصة مدرستي :

إليكم رابط منصة مدرستي ويترتب عليكم نسخة ولصقة على منصة البحث الخاصة بجوجل كروم أو أي متصفح آخر وهو (https://schools.madrasati.sa )