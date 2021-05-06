الأسير المجاهد نور جابر يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس 6/5/2021، أن الأسير المجاهد نور محمد شكري جابر (48 عامًا)؛ من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 06/05/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (17) مؤبد، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والتخطيط والمشاركة في العديد من العمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني أبرزها عملية وادي النصارى والتي قتل فيها القائد العسكري الصهيوني لمنطقة الخليل و12 جنديًا صهيونيًا والعديد من الإصابات في صفوف جنود الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير نور جابر ولد بتاريخ 14/08/1973م، وهو متزوج ولم يرزق بأبناء، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.