موعد ليلة القدر 2021 في الأردن،ة يبحث سكان المحافظات الاردنية حاليا عن وقت وموعد ليلة القدر 2021 في الأردن حيث دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان رسميا، وبدأ المصلين في الاعتكاف داخل المساجد وفي البيوت

وقت وموعد ليلة القدر 2021 في الأردن، بات حديث الشارع الأردني حيث بدأت أولى الليالي الوترية يوم الأحد الماضي الموافق 21 رمضان الجاري، فيما يتحرى المصلين وقت ليلة القدر وعلامات الليلة المباركة

وقد يصادف وقت وموعد ليلة القدر 2021 في الأردن الأيام التالية في شهر رمضان المبارك وهي (21-23-25-27-29) من الشهر الفضيل الذي أوشك على الانتهاء استعدادا لاستقبال عيد الفطر السعيد

وبدأ المسلمون حول العالم في مختلف الدول العربية والإسلامية في الاعتكاف داخل المساجد لتحري ليلة القدر 2021، حيث يتضرع المسلمون بالصلاة والدعاء لله عز وجل في هذه الليلة المباركة والتي هي ليلة خير من ألف شهر

وعمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الاردن الدكتور محمد الخلايلة على مديري الأوقاف في جميع محافظات المملكة الإجراءات والتعليمات الواجب الالتزام بها عقب قرار الحكومة السماح بالذهاب للمساجد للصَّلاة سيرًا على الأقدام، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، ولمدة 45 دقيقة من وقت أذان العشاء، على أن تغلق بعد ذلك مباشرة

ودعا في تعميمه، المصلين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي حسب الأماكن المحددة للصلاة في المساجد، والالتزام بعدم المصافحة والتقبيل، وإحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصل

موعد ليلة القدر 2021 في الأردن

وشدد على التزام جميع المصلين والعاملين في المساجد بوضع الكمامات قبل الدخول للمساجد، فضلا عن إقامة الصلاة في المساجد وساحاتها بالإضافة للساحات العامة، مع ضمان التباعد الجسدي بين المصلين

وحول مصليات النساء لفت الوزير إلى أنها ستكون مفتوحة لصلاة النساء ضمن الاشتراطات الصحية المعلنة

وحثّ الأئمة والعاملين في المساجد إلى توجيه كبار السن والأطفال ومن لديهم أعراض مرضية بعدم الحضور إلى المسجد في هذا الظرف الاستثنائي

موعد ليلة القدر 2021 في الأردن

وأشار الخلايلة في تعميمه، إلى ضرورة الاستمرار بالتعقيم والتنظيف اليومي للمساجد، وتوفير وسائل التعقيم في جميع المساجد وعلى مرأى من المصلين، و فتح النوافذ والأبواب قبل فتح المسجد بعشرين دقيقة ولحين مغادرة المصلين، ومن ثم وإغلاقه

وشدد الوزير على عدم الإطالة في صلاة الجماعة والالتزام بالتخفيف على المصلين، ووجه مدراء الأوقاف بتشكيل لجان تفتيش على المساجد في المديريات، للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة والالتزام بالأوقات المحددة وتقديم تقارير بهذا الشأن

كما أكد التعميم، على إغلاق المساجد غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية

وتمر الأردن كما سائر البلاد العربية والإسلامية بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على احياء ليلة القدر 2021 في المساجد كما الأعوام السابقة ، حيث صدرت تعليمات مشددة بضرورة المحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بكافة التعليمات التي تصدر عن الجهات الصحية في المملكة