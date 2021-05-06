أحدث ترددات قنوات الأطفال علي النايل سات 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:59 ص
06 مايو 2021
أحدث ترددات قنوات الأطفال علي النايل سات 2021
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أحدث ترددات قنوات الأطفال علي النايل سات 2021، تواصل القنوات الفضائية على قمر النايل سات، تحديث تردداتها  بشكل مستمر، لكي يستقبل المشاهد افضل صورة وجودة من بث القنوات2021.

ووفق ما تقوم به الشركة القائمة على ادارة النايل سات،  في اوضحت ان قنوات كثيرة اجرت تحديثات على تردداتها وخاص قنوات الاطفال2021 .

وفي هذا المقال سيخصص لكم " فريق موقع فلسطين اليوم " لنشر كافة التحديثات الواردة على ترددات قنوات الاطفال2021 .

أحدث ترددات قنوات الأطفال علي النايل سات 2021

تقوم الشركة القائمة علي قمر النايل سات بتحديث شهري لترددات القمر من أجل العمل علي ضبط أفضل للصورة والتردد و إضافة قنوات جديدة، و هنا يبحث الجميع عن هذه الترددات الجديدة لضبط أجهزة الاستقبال عليها

وهنا يبحث معظم الأشخاص عن الترددات الجديدة للقنوات و خصوصا قنوات الأطفال من أجل أن يجعلوا أطفالهم يقوموا بمشاهدة أفلامهم المفضلة

و هنا نضع بين أيديكم أحدث ترددات قنوات الأطفال علي القمر نايل سات2021:

تردد قناة بطوط كيدز 2021 الجديد

 

التردد: 11594

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

الجودة: HD

 

الاستقطاب: أفقي

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة كرتون نتورك CN 2021 الجديد

 

تزايد البحث عن تردد قناة كروتون نتورك cartoon network الجديد المعرفة باسم CN Arabia والتردد كما يلي:

 

التردد: 12226

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

الجودة: HD

 

الاستقطاب: عمودي

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة كراميش الجديد 2021 الجديد

 

ارتفع معدل البحث عن بشكل كبير عن تردد قناة كراميش الجديد 2021 Karameesh وهو كما يلي:

 

التردد: 11603

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

الجودة: HD

 

الاستقطاب: أفقي

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة MBC3 للأطفال 2021 الجديد

 

التردد: 11475

 

معدل الترميز: 27500

 

الاستقطاب: رأسي

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد

 

التردد: 11393

 

معدل الترميز: 27500

 

الاستقطاب: عمودي

 

الجودة: HD

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة ميكي 2021 الجديد

 

التردد: 11528

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

الجودة: HD

 

الاستقطاب: أفقي

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة ميكي كيدز الآخر

 

التردد: 11526

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

 

الاستقطاب: أفقي

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة طيور بيبي 2021 الجديد

 

التردد: 11396

 

معدل الترميز: 27500

 

الاستقطاب: عمودي

 

الجودة: HD

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة ماجد 2021 الجديد

 

التردد: 12221

 

معدل الترميز: 27500

 

الاستقطاب: عمودي

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة مودي كيدز 2021

 

التردد: 11603

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

الاستقطاب: أفقي

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة أطفال ومواهب 2021

 

التردد: 11353

 

معدل الترميز: 27500

 

الاستقطاب: عمودي

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

تردد قناة دودو كيدز 2021

 

التردد: 12604

 

معدل الترميز: 27500

 

الاستقطاب: أفقي

 

القمر الصناعي: نايل سات

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