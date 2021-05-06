رسائل عيد الفطر 2021 هي ما يحاول الكثيرون البحث عنها في الآونة الأخيرة مع اقتراب عيد الفطر المبارك وقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، حيث يحاولون البحث عن أحدث وأجدد رسائل عيد الفطر وكروت المعايدة وبطاقات التهنئة المختلفة للواتس اب والفيسبوك لإدخال الفرح والسرور على الأصدقاء والأحباب والمعارف والأقارب، اليكم نستعرض أحدث رسائل عيد الفطر 2021 مكتوبة.

رسائل عيد الفطر 2021

- أهديك يا أعز الحبيب الورد وعطره وألوانه، وأبعث بجواب أنت فقط عنوانه، كما أهنئك بقدوم عيد الفطر وأيامه.

- من يشتري الزهور ويهديها للحبيب ليقول له كل عام وأنت بخير.

- قبل جميع البشر أهديك بكل مشاعري واحساسي أجمل التهاني وأرسل لك تهنئة بالعيد السعيد كل عام وأنت بخير يا أغلى الناس.

-أتمنى لك كل السعادة في أيام عيد الفطر المبارك، وقبل الزحام أبعث لك بتهنئة من القلب ودعوة من قلب القلب العمر المديد والعيد السعيد.

- عيد الفطر ثلاثة أيام، ولكن وجودك معك أصبحت أيامي كلها أعياد، كل عام وأنت بخير.

- يا أغلى الناس ووجه الخير كل عام وأنت بخير.

- أتقدم لك بأحر التهاني وأطيب الأماني وأهنئك بقدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

- كل عام وأنت إلى الله أقرب، جعلك الله من العتقاء من النار وبلغك العشر الأواخر من رمضان، وأسعدك بأيام عيد الفطر السعيد.

- كل عيد فطر وأنت إلى ربك أقرب ولربك طائع ولنبيك تابع، كل عيد سعيد وأنت لدينك رافع ولأهلك وأحبابك نافع، كل عام وأنت بخير.

موعد عيد الفطر 2021

فلكيًا في مصر والسعودية وفي الدول العربية المختلفة ينتهي شهر رمضان المبارك في يوم 12 من شهر مايو 2021، عل أن يكون أول يوم عيد الفطر المبارك في يوم 13 من مايو 2021 وهو أول شهر شوال من العام الهجري 1442، على أن تستمر أيام عيد الفطر المبارك حتى ينتهي مع نهاية اليوم الخامس عشر من شهر مايو 2021.