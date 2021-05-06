نيمار لـ"برشلونة" أنا في انتظار العرض

كشف تقرير صحفي إسباني مساء الأربعاء عن تطور جديد بِشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد نيمار مع باريس في صيف عام 2022، ولم يوافق اللاعب البرازيلي على التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني فإن نيمار منح وعدًا لخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بأنه سينتظر عرض النادي الكتالوني.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن لابورتا يسعى لترميم الفريق بالعديد من الصفقات القوية خلال الفترة المقبلة، لتدشين مرحلة جديدة له على رأس النادي الكتالوني.

ومن ضمن الصفقات التي يسعى لابورتا لإبرامها، إعادة نيمار إلى ملعب "الكامب نو" مرة أخرى.

وأوضحت أن لابورتا أجرى الاتصالات الأولى مع نادي باريس سان جيرمان حول نيمار، لكن الرد جاء سلبيًا.