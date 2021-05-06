موعد أول عيد الفطر 2021 في مصر، كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن موعد عيد الفطر 2021 في مصر، قائلا أنه وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد فإن موعد عيد الفطر 2021 في مصر، سيكون الخميس الموافق 13 مايو الجاري، وهو مطلع شهر شوال 2021، موضحاَ ان صلاته ستكون في الساعة 5:28 صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة و الجيزة، مع مراعاة فروق التوقيت المحلي بين المحافظات والمتعلقة بشروق شمس يوم العيد .

موعد عيد الفطر 2021 في مصر: 13 مايو وصلاته 5:28 صباحاً

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شهر رمضان 2021 سيكون كاملاً 30 يوماً، لافتا إلى أن نهايته ستكون يوم الأربعاء الموافق 12 مايو الجاري، على أن يكون أول أيام موعد عيد الفطر 2021 في مصر، اليوم التالي له الخميس الموافق 13 مايو.

ولفت إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، مزود ومجهز بأحدث الإمكانيات التي تؤهله لمتاعبة وترصد جميع الظواهر الفلكية في مصر، مشيراً إلى أن شهر مايو الجاري سيشهد عددا من الظواهر الفكية الكبرى.

وناشد الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، في أول موعد عيد الفطر 2021 في مصر في مصر والموافق 13 مايو الجاري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالكمامة وعدم الخروج من المنزل إلا بتطبيق الإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي والاهتمام بأساليب التغذية الجيدة وتجنب الازدحام والأماكن المخالفة لتعليمات الحكومية المصربة و الابتعاد عن المناطق الغير جيدة بالتهوية مع الإهتمام بتناول الأغذية و الفواكه المحفزة لمناعة الجسم، وسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المر .