سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الاحد 2/5/2021

سعر الدولار في فلسطين اليوم الخميس 6/5/2021، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري أسعار الدولار في فلسطين اليوم، حيث يشهد زيادة في عمليات البحث عنه على محركات البحث العالمية المختلفة، ونقدم لكم أسعار الدولار في هذا المقال.

أسعار الدولار في فلسطين اليوم الخميس 6/5/2021

ويحرص "موقع فلسطين اليوم الإخباري" على تقديم اسعار الدولار للمتابعين في العديد من الدول العربية، كما يحرص على تقديم اسعار الذهب، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الدولار في فلسطين، للتعرف عليها تابع المقال للنهاية.

سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الخميس 6/5/2021

وشهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الخميس 6/5/2021 ، مقابل الشيقل استقراراً على الانخفاض الذي طرأ على سعره منذ أسبوعين .

انخفاض الدولار الامريكي يعود لعدة عوامل منها ، ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الأحد 2/5/2021

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم الأحد 2/5/2021 على النحو التالي:

الدولار: 3.27 شيكل

الدينار الأردني: 4.61 شيكل

اليورو: 3.92 شيكل