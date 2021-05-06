طقس فلسطين اليوم: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

قال موقع طقس فلسطين، أن طقس فلسطين اليوم الخميس 6/5/2021، سيطراً عليه انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

وغداً الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة، والله تعالى أعلم

والسبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة الى حارة جداً بوجه عام نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم